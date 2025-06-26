Avcılar'da Motosiklet Yağ Yüzünden Kayıp Düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 yan yolda yere dökülen yağ nedeniyle kayan motosikletin sürücüsü yere düştü. Sürücü olaydan yara almazken motosiklet ise seyir halindeki bir kamyonetin altına takılıp metrelerce sürüklendi.

Olay dün öğlen saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi E-5 yan yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yola dökülen yağ nedeniyle kayarak düştü. Birkaç metre sürüklenen sürücü koruma kıyafeti sayesinde yara almazken motosikleti ise seyir halindeki kamyonetin altında kaldı. Yaklaşık 100 metre kamyonetin altında sürüklenen motosikletinin sürücüsü peşinden koştu. Yaşanan anlar motosikletinin kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL