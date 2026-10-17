Avcılar'da motosikleti çalıştırıp kaçtığı iddia edilen şüpheli kameraya yansıdı - Son Dakika
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Avcılar'da motosikleti çalıştırıp kaçtığı iddia edilen şüpheli kameraya yansıdı

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Avcılar'da 11 Ekim Pazar saat 22.00 sıralarında 34 FGR 509 plakalı motosikletin iddiaya göre saniyeler içinde çalıştırılıp kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı. Motosiklet sahibi suç duyurusunda bulunurken polis, çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, park halindeki motosikletin başına gelen şahıs motoru saniyeler içerisinde çalıştırıp kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 11 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Sağlık sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokağa gelen şüpheli şahıs, park halindeki 34 FGR 509 plakalı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir şahsın motosikletin başına gelerek saniyeler içerisinde çalıştırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Motosikletin sahibi ise karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri, motosikleti çaldığı iddia edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlik3. SayfaAvcılarGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da motosikleti çalıştırıp kaçtığı iddia edilen şüpheli kameraya yansıdı - Son Dakika
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