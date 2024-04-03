Avcılar\'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Saldırıya Uğradı

3.Sayfa

Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar tehditler savurarak şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü'nün önünde gerçekleşen kaza, trafiğin durmasına sebep oldu. Şoför Tahir Atakum, cadde üzerinde ilerlemeye çalışırken kazaya karışan arabalardan birisi kayarak otobüse çarptı. İkinci kazanın ardından otobüsten inen şoför, araçlardaki hasarı kontrol etti. Her iki araçta da bir hasar olmadığını gören halk otobüsü şoförü, diğer sürücüye arabasını otobüsün geçebileceği kadar ileriye almasını söyledi. Ancak iddiaya göre işler beklenmedik bir şekilde tersine döndü. Kazaya karışan diğer araç sürücüleri, Atakum'a hakaret ve tehditler savurmaya başladığı ifade edildi. Kısa sürede sözlü tartışma büyüdü. Otobüsteki bazı yolcuların araya girmesiyle sakinleşen durum, karşı tarafın olay yerine arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya döndü. Şoför Tahir Atakum, aracına binerek ilerlemek istediğinde iddiaya göre kimliği belirsiz 5-6 kişilik bir grup, Özel Halk Otobüsü şoförü Tahir Atakum'a saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay sonrasında Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Tahir Atakum saldırganlardan şikayetçi olacağını ifade etti.

"10 15 kişi gelip beni tehdit ettiler. Seni vurur öldürürüz. Arabanı yakarız, seni buradan sağ çıkarmayız dediler"

Yaşanan o anları anlatan Özel Halk Otobüsü şoförü Tahir Atakum, "Ben seyir halindeydim. Önümde bir sürücü ara sokaktan bir araç çıktı. ve arabaya çarptı. Taksiye çarptıktan sonra taksi olduğu yerde durdu. Diğeri ara sokağa kaçtı. Aşağı yukarı 20 metre gittikten sonra durdu. Bizde arkasında durduk. Ben baktım her hangi bir şey yok. O esnada yolcular iftar saati bizi götür dediler. Allah'a şükürler olsun kadına bir şey olmamış devam edelim dediler. Bende tamam diyerek sol tarafından geçmeye çalıştım. Tam geçerken o arabayı geri kaçırdı benim arabama dokundu. O arada ben indim arabaya baktım arabada bir sıkıntımız yok. Herhangi bir zararımız yok. Arabada bir şey olmadığını görünce tutanak tutmayalım dedim. Zaten siz kaza yapmışsınız, mağdursunuz daha fazla mağdur olmayın diye bir laf geçti aramızda. Oradan bir adam geldi dedi ki zaten kadın kaza yapmış arabası kalkmıyor, sen kaldır diyorsun. Nasıl kaldıracak? Ben kötülüğü için demiyorum ki dedim. Az bi 10 santim kaydırılsa ben geçer giderim. O esnada küfür ettiler bana kaza yapan diğer araçtakiler. Bende ona küfür ettim. O esnada millet araya girdi ve beni arabaya koydular. Aradan bir 4 5 dakika geçti. O esnada sözlü konuşma oldu aramızda. Biri geldi beni arabada koydu. Dedi sen bin arabana git dedi bunlarla uğraşma dedi. O sırada 10 15 kişi geldiler. Beni tehdit ettiler. Seni vururuz, öldürürüz. Arabanı yakarız burada. Seni yaşatmayız biz bu mahallenin çocuğuyuz. Seni buradan sağ çıkartmayız dediler. O arada bana saldırdılar. Arabanın içerisinde 5 - 6 kişi bana saldırdı ve beni dövdüler. Şu anda boynumdan, sırtımdan çok rahatsızım. ve şikayetçiyim bu insanlardan. Bunların bulunmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL