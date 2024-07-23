Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan plajın duş alma kabininde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay 21 Temmuz günü saat 18.30 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan halka açık plajın duş alma kabininde meydana gelmişti. İddiaya göre T.Ç. isimli şüpheli, 13 yaşındaki M.A. isimli çocuğa duş alma kabininde cinsel istismarda bulunmuştu.
Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Plajda Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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