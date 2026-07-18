Avcılar'da bir apartmana giren şüpheli, bina girişinde bulunan elektrikli scooter'ı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs girdiği apartmandaki elektrikli scooter'ı çalarak binadan uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın elektrikli scooter'ı binadan çıkardığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Avcılar'da Scooter Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?