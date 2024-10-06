Avcılar\'da Şemsiye Düşmesi: 1 Yaralı

3.Sayfa

Esenyurt için sıradan bir gün!

Mahkeme, 35 kişiye mezar olan apartmanla ilgili bilirkişi raporunu kabul etmedi

İlk uçuş tarihi de belli oldu

Avcılar'da bir işletmenin şemsiyesi vatandaşların üzerine düştü: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da ani bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi cafede oturanların üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralanırken hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede ani bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bir işletmenin şemsiyesi cafede oturan vatandaşların üzerine düştü. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca şemsiyenin düşmesi nedeniyle kafede maddi hasar meydana geldi.