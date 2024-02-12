Avcılar'da Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Avcılar'da Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Avcılar\'da Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sonucunda bir grup diğer gruba silahla ateş ederek saldırdı. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12.02.2024 00:33
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Avcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay saat 23.00 sularında Tahtakale Mahallesi Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faruk Nafız Çamlıbel Caddesi'nde toplanan iki grup bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Grup polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Dağılan grup bir saat sonra yine aynı yerde buluştu. Gruplar arasında çıkan tartışmada gruplardan birisi diğer gruba silahla ateş ederek saldırdı. Silahlı saldırı sonucu A.İ. isimli vatandaş yaralandı. Silah sesini duyanlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı A.İ.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çıkan silahlı kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika


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