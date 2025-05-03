Avcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Avcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

İstanbul Avcılar'da motosikletli saldırganlar, seyir halindeki araca ateş açtı, 1 kişi hayatını kaybetti.

03.05.2025 18:59
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Avcılar'da güpegündüz araca silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da sokak ortasında motosikletli şahıslar tarafından seyir halindeki araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mehmet Polat ve yanındaki kişi araçla seyir halindeyken trafiğin bir anlık durgunluğundan faydalanan motosikletli şahıslar, silahlı saldırı düzenlendi. Art arda ateş eden şahıslar Polat'ı kafasından ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede yaptığı çalışma sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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