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Avcılar'da yanan taksi park halindeki otomobile çarptı: 2 araç alev topuna döndü

İSTANBUL - Avcılar'da alev alev yanan taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. Yangın, taksinin çarptığı araca da sıçrarken iki araç alev topuna döndü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, müşterisini bırakmak için sokak üzerinde durdu. Bir süre sonra Yavuz, araçtan duman geldiğini görerek indi. Kaputu açtıktan bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan taksi bir süre sonra kendi kendine hareket ederek park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Taksideki alevler otomobile de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan iki araca da müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan olay ile ilgili konuşan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Müşterim vardı. Müşterimi bırakacaktım. Araçtan duman çıkmaya başladı. Ben de araçtan inerek kaputu açtım. Kutup başını çıkardım. Müdahale etmek istedim. Çevredeki insanlar beni uyararak yardımcı oldu. Araba yandıktan sonra kendi kendine bu araca vurdu. Herhangi bir yaralanan yok" dedi.