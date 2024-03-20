Avcılar'da yanan taksi park halindeki otomobile çarptı: 2 araç alev topuna döndü
İSTANBUL - Avcılar'da alev alev yanan taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. Yangın, taksinin çarptığı araca da sıçrarken iki araç alev topuna döndü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, müşterisini bırakmak için sokak üzerinde durdu. Bir süre sonra Yavuz, araçtan duman geldiğini görerek indi. Kaputu açtıktan bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan taksi bir süre sonra kendi kendine hareket ederek park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Taksideki alevler otomobile de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan iki araca da müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Yaşanan olay ile ilgili konuşan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Müşterim vardı. Müşterimi bırakacaktım. Araçtan duman çıkmaya başladı. Ben de araçtan inerek kaputu açtım. Kutup başını çıkardım. Müdahale etmek istedim. Çevredeki insanlar beni uyararak yardımcı oldu. Araba yandıktan sonra kendi kendine bu araca vurdu. Herhangi bir yaralanan yok" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da yanan taksi park halindeki otomobile çarptı: 2 araç alev topuna döndü - Son Dakika
Kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olağan tutukluluk incelemesi yapıldı. Tutukluların ifadeleri SEGBİS ile alındı. Tutukluların her biri için ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada; 2 aracın sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Prf. Muammer Aksoy Caddesi emniyet ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Malatya'da bir konteyner kentte 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, karıştığı kazadan kaçarken jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü aracıyla polis otosuna çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Panelvan araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Avcılar'da bir ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. İki araç da alev topuna dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi şoförü olayı anlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, şüphelilerin yakalanmamak için 'limon' şifresini kullandığı tespit edildi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptırılan kadınlardan biri kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Şüphelilerin, fark edilmemek için sürekli SIM kart değiştirdikleri ve görüşmelerde şifre olarak 'limon' kelimesini kullandıkları belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?