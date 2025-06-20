Cadde ortasında yaşlı adamı sopayla darbettiler

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre; iki kişi alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları yaşlı adamı caddede görünce tartışmaya baladı.

BİRİ BOĞAZINI SIKTI DİĞERİ SOPAYLA VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslar yaşlı adama sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından bir kişinin yaşlı adamın boğazına sarılıp yere düşürmesi, diğer şahsın ise yere düşen vatandaşa sopayla vurduğu anlar yer aldı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.