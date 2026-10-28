Avcılar'da yıkılan binadan düşen parçalar Alina Boz'un annesinin evine isabet etti - Son Dakika
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Avcılar'da yıkılan binadan düşen parçalar Alina Boz'un annesinin evine isabet etti

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Avcılar\'da yıkılan binadan düşen parçalar Alina Boz\'un annesinin evine isabet etti
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Avcılar'da yıkılan binadan düşen parçalar, oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un evinin bahçesine isabet etti. Olga Boz, yıkım firması yetkilisinin 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini iddia ederek sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkılan binanın parçaları, ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine düştü. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıkımı yapan firma yetkilisinin kendisine 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini iddia etti.

Olay, önceki gün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşümde olan binanın yıkımı sırasında ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine yıkılan binadan parçalar düştü. Duruma tepki gösteren Olga Boz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boz yaptığı paylaşımın altına yazdığı notta, "Her şey komşu binamızın yıkılmasıyla başladı. Çocuklar okuldan yeni dönmüştü. ve bir anda binanın parçaları bizim binamızın üzerine düşmeye başladı. Kendi evimizde korku dolu anlar yaşadık. Peki müteahhit ne dedi? 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz.' Yani birinin ölmesi mi gerekiyordu? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz çalışıyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Güvenli bir yaşam istemek en doğal hakkımız. Türkiye bizim evimiz. ve insan kendi evine sahip çıkar. Eminim buna benzer olayları yaşayan sadece biz değiliz. Yaşananların takipçisi olacağız ve yasal haklarımızı arayacağız. Çünkü sevmek, her şeye göz yummak değildir" dedi.

Kaynak: İHA
Alina Boz3. SayfaAvcılarMagazinEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da yıkılan binadan düşen parçalar Alina Boz'un annesinin evine isabet etti - Son Dakika
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