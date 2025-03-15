Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Avcılar E-5'te 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin lastiği koparken, kaza nedeniyle E-5 bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Avcılar Şükrübey E-5'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAC 020 plakalı otomobil, 34 GNH 886 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi sürüklenirken, arkadan gelen 34 MAN 40 ve 34 GDA plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Otomobillerden birinin lastiği yerinden koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi ve ambulans ekibi yönlendirildi. Kaza sebebiyle E-5 bir süre trafiğe kapanırken, 2 yaralı ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - İSTANBUL