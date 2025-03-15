Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

E-5'te meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.

15.03.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar E-5'te 3 otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin lastiği koparken, kaza nedeniyle E-5 bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Avcılar Şükrübey E-5'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CAC 020 plakalı otomobil, 34 GNH 886 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi sürüklenirken, arkadan gelen 34 MAN 40 ve 34 GDA plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Otomobillerden birinin lastiği yerinden koptu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda trafik polisi ve ambulans ekibi yönlendirildi. Kaza sebebiyle E-5 bir süre trafiğe kapanırken, 2 yaralı ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Avcılar, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek’ten bomba iddia: İmamoğlu’nun belediye başkanlığı da düşecek Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
Vatandaşı bile bile kandırıyorlar Vatandaşı bile bile kandırıyorlar
Mine Tugay korkuttu Kötü haberleri peş peşe saydı Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
Altın yatırımcısına şok üstüne şok Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir Altın yatırımcısına şok üstüne şok! Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı
Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Yeni bir döneme girildi ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı Yeni bir döneme girildi! ABD ile petrol ve doğalgaz arama anlaşması imzalandı
Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti’yi solladı Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı
Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı Osimhen gol krallığı yarışında zirveye çıktı
Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı Aras Bulut İynemli dizi setinde kaza geçirdi apar topar ameliyata alındı
Kim bilir ne derdi vardı Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti Kim bilir ne derdi vardı! Kamyonunun tekerleklerinin altına atlayarak intihar etti
Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

13:35 Ziyarete damga vuran görüntü İmamoğlu’nu elleri arkada bekledi Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
12:30 Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi
12:12 Memurlar havalara uçacak Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor
11:44 Şinasi Yurtsever’e veda Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
11:14 Bakan Güler’den PKK’ya rest: Öcalan’ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz
18:42 Anlaşma sağlandı Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor Anlaşma sağlandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor
18:38 Konya’daki depremlere ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir Konya'daki depremlere ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Tüm bölgeyi etkileyebilir
18:34 DEAŞ’ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
18:17 Macaristan vetoyu kaldırdı, AB’nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı Macaristan vetoyu kaldırdı, AB'nin Rusya yaptırımları 6 ay daha uzadı
18:09 Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı Kadın gazeteci, sendika üyesi hemcinsinin saldırısına uğradı
17:55 Elazığ’da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı Elazığ'da 73 yıllık dava, 5 bin 129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 14:09:41. #7.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.