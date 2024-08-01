Avcılar E-5'te aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı - Son Dakika
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Avcılar E-5'te aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

İstanbul Avcılar E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak yan yola devrildi. Kazada araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Kaza sonucunda E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik oluştu.

01.08.2024 20:49
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Avcılar E-5'te aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar E-5 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak yan yola devrildi. Kazada araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KGR 639 plakalı Cüneyt T. yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola geçerek devrildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki yolcu koltuğunda bulunan Enes M. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kazadan dolayı E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araç çekici yardımıyla alındıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar E-5'te aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

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