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Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı

Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

04.02.2024 19:22
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Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Esenyurt istikameti köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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