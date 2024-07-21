Avcılar Sahilinde Tartışma Kavgaya Dönüştü, Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Avcılar Sahilinde Tartışma Kavgaya Dönüştü, Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Avcılar sahilinde gece saatlerinde başlayan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine neden oldu. Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silahın ateş almadığı öğrenildi. Ardından Eray A. tarafından bıçaklanan Ala, denize atıldı. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.07.2024 12:00
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Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine Eray A. elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

Polisin yardımıyla denizden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar Sahilinde Tartışma Kavgaya Dönüştü, Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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