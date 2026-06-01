AVM'de Sahte Dolarla Yakalanma - Son Dakika
AVM'de Sahte Dolarla Yakalanma

01.06.2026 14:09
Sarıyer'de bankada sahte dolar bozdurmaya çalışan kadın gözaltına alındı, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM içerisindeki bankaya giden kadın, yanında getirdiği 20 bin 200 doları bozdurmak istedi. Banka görevlilerin durumu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verirken, ekipler tarafından yakalanan şüphelinin yanında 20 bin 200 sahte dolar ve 100 gerçek dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs 2026 tarihinde Sarıyer İstinye'de bulunan bir AVM içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM içerisinde bulunan bankaya giden Zeliha A., yanında getirdiği sahte parayı bankada bozdurmak istedi. Banka görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları çalışmada Zeliha A.'yı AVM'de gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan 20 bin 200 dolar incelendiğinde, 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametgah adresinde yapılan aramalarda 25 adet sahte 50 euro ile 25 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde toplam 227 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 euro ele geçirilirken, sahte dolarların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Zeliha A., çıkarıldığı mahkemece 'parada sahtecilik' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Sarıyer, Suç, Son Dakika

