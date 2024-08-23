AVM'de turistin çantası çalındı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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AVM'de turistin çantası çalındı, şüpheliler yakalandı

AVM\'de turistin çantası çalındı, şüpheliler yakalandı

Beyoğlu'ndaki bir AVM'de gerçekleşen hırsızlık olayında, 3 kadın turistin çantasını çaldı. Şüpheliler daha önce yüzlerce hırsızlık suçundan kayıtlıydı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı saniye saniye kaydetti.

23.08.2024 12:36
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Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, BEYOĞLU'nda AVM içerisindeki mağazaya giren 3 kadın, turistin çantasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin daha öncede 368 hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

Olay, 18 Ağustos Pazar günü Beyoğlu'nda bulunan bir AVM'nin içerisindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahreyn uyruklu Noof Muhamed A. Salman isimli kadın turist, alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı. Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut (33), Yağmur Özmut (24) ve Gül Titizler (24) isimli çarşaflı 3 kadın ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı. Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğunu tespit etti. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.

YÜZLERCE HIRSIZLIK KAYDI

Öte yandan Sultan Özmut'un 77, Yağmur Özmut'un 63, Gül Titizler'in ise 228 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa AVM'de turistin çantası çalındı, şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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