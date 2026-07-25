Avşa Adası’nda depoda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin üdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Avşa Adası Değirmenardı mevkisinde bulunan bir depoda meydana geldi. Depo alanında palet, su ve kartonların bulunduğu kısımdan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Bölgede gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.