Avşa Adası\'nda Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Avşa Adası Atanaş Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Marmara Belediyesi'ne ait araçlar ve personel sevk edildi.

Ekipler, yanan alana kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR