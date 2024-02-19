Avukat Feyza Altun'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi

Sosyal medyada yaptığı şeriatla ilgili paylaşımın ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Feyza Altun, emniyet kapısındaki gazetecilerin sorularına "Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" karşılığını verdi.

19.02.2024 15:48  Güncelleme: 17:09
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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yaptığı şeriatla ilgili paylaşımın ardından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Altun, emniyete götürülürken görüntülendi.

Feyza Altun, dün Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" diyerek karşılık verdi. Altun bir süre sonra tweeti sildi ancak tepkiler dinmedi. Ünlü avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi

"TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, kameralara doğru parmak sallayarak "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Avukat Feyza Altun'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi
Avukat Feyza Altun\'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi
Kaynak: DHA

Feyza Altun, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukat Feyza Altun'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • soner yavuz: helal olsun sana feyza erkek gibi birisin suçsuzsun evet götürsünler bakalım ifadenide alsınlar ortada bir suç yok bişi yok atatürkün bu ülkeyi emanet ettiği kadınlardansın 412 969 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden: Ülkenin nereye geldiğini özetleyen haber... 275 451 Yanıtla
  • 1071 History: Içindeki kin nefret yüzüne yansımış zavvalının..ztn cephelerde bunu gibiler siper oluyor geçmişten bu yana..Çanakkaledeki Sancaklardane yaziyor bi bakin keferler....Türkiyr içerdeki ve dışardaki gavurlara verilmeyecektir 492 184 Yanıtla
  • UnDrGLsN: Öyle avukatım diye herşeyi söyleyemezsin 455 167 Yanıtla
  • Necati Kaya: Seriat bir kimsenin dogmalarla,din kurallari ile kendi yaşadıği hayati toplumun geneline dayatmasi,herkesinde boyle yasamasını istemesidir. Laiklikte herkes istedigi inanci yasar ancak kimseye dayatamaz. Istedigin ibadeti yapiyorsunuz,istedigin kiyafeti giyiyorsunuz,dogru bildigin sana zerkedilen her seyi yasiyorsun. Baskasida benim gibi yasasin istiyorsun. Orada dur. Sen kimseye yasamini dayatamazsin. 193 389 Yanıtla
  • Cengiz Altıntaş: Şeriat Allah'ın kuralları ile yönetilmektir. Gönül isterdi ki öyle olsun. Lakin dediği gibi laik bir ülkeyiz. Kime şov yapıyor anlamak mümkün değil. İsteyenler olabilir normaldir. Kimsenin haddi aşarak hakaret etmesine lüzum yok. 408 117 Yanıtla
  • Halil Gürün: Laik ülkeymiş daha düne kadar kadınların başörtü takması yasaktı birde özgürlükten bahsediyorsunuz 260 103
  • Mehmet Aydın: Ulan adliye koridorlarında şeriat narası atıp Cumhuriyet değerlerini ayaklar altına alanlara soruşturma açıldımı 192 104 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Niye soruşturma açılsın ki burası laik bir ülke değil mi düşünce özgürlüğü yok mu silahlı eylem mi yapmışlar rejimi yıkmaya mı çalıştılar ateist ateizm istiyor kominist kominizm istiyor bişey yok müslüman şeriat diyince havalara zıplıyorsunuz türkiye cumhuriyet osmanlı ŞERİAT ının devamıdır zaten kadim bir devlet vardı cumhuriyet osmanlı gibi yokdan kurulmadı kimsede laiklik gelsin demokrasi gelsin diye savaşma dı insanların inancına küfredemezsiniz 125 69
  • Beşiktaş 1903: 1071 asıl zavallı sizsiniz masal la avunuyorsunuz 32 68
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