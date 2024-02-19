Avukat Feyza Altun\'un emniyete götürüldüğü anlar! Parmağını sallaya sallaya seslendi

Ferdi durmuş: Niye soruşturma açılsın ki burası laik bir ülke değil mi düşünce özgürlüğü yok mu silahlı eylem mi yapmışlar rejimi yıkmaya mı çalıştılar ateist ateizm istiyor kominist kominizm istiyor bişey yok müslüman şeriat diyince havalara zıplıyorsunuz türkiye cumhuriyet osmanlı ŞERİAT ının devamıdır zaten kadim bir devlet vardı cumhuriyet osmanlı gibi yokdan kurulmadı kimsede laiklik gelsin demokrasi gelsin diye savaşma dı insanların inancına küfredemezsiniz 125 69