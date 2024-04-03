DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasına ilişkin bir grup avukat protesto etmek üzere Çağlayan Adliyesi'nde toplandı. Açıklama yapmaları yasak olduğu için dağılmaları istenen avukatlarla polis arasında arbede çıktı. Bazı avukatların gözaltına alındığı öğrenildi.
31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasına ilişkin bir grup avukat, durumu protesto etmek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda toplandı.
Polis ekipleri avukatlara, dağılmamaları ve yasağa direnmeleri sonucunda kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde gereğini yapacaklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatlar, önce 'Kağıthane sınırlarını terk ediyoruz, Beyoğlu'na gidiyoruz' dediler, sonrasında adliye merdivenlerinin önüne gelerek pankart açıp açıklama yapmaya başladılar. Bunun üzerine adliye güvenliği ve çevik kuvvet ekiplerinin de arasında bulunduğu emniyet güçleri açıklamaya müdahale etti. Zaman zaman Kürtçe sloganların da atıldığı sırada müdahale, arbedeye dönüştü.
Turnikeler yere devrildi
Daha sonra adliyenin içine girmek isteyen avukatlar bir süre içeri alınmadı, alındıkları sırada ise turnike bölümünde yeniden arbede yaşandı. X-ray cihazları yerinden oynarken turnikeler yerinden çıkarak yere devrildi.
Bazı avukatların gözaltına alındığı öğrenildi
Bazı avukatların gözaltına alındığı öğrenilirken, yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahale işleminin ardından adliye normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avukatlar, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etti - Son Dakika
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