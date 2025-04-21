Avustralya\'da dalgalara kapılan 7 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da hafta sonu plajlarda dev dalgalar nedeniyle facia yaşandı. Yeni Güney Galler eyaletinin orta kuzey sahilinde dün dalgalara kapılarak kayalıkların arasına sıkışan 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hafta sonu boyunca Yeni Güney Galler ve Victoria eyaleti kıyılarında boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaşırken, 2 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

150 KİŞİ KURTARILDI

Yeni Güney Galler'de cuma günü ve hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren en az 150 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Lütfen herkes dikkatli olsun. Özellikle çocuklarınıza dikkat etmelisiniz" dedi.