Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Patlama Sonrası Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Patlama Sonrası Yangın Çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Alevler 180'den fazla itfaiye personelinin çabasıyla yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alırken, yangının tamamen söndürülmesinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

10.07.2024 16:34
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Avustralya'nın Melbourne kentinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Alevler 180'den fazla itfaiye personelinin çabasıyla yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alırken, yangının tamamen söndürülmesinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikada yerel saatle 11.20 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alev topuna döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın sırasında patlamalar devam etti. Yakındaki yollar trafiğe kapatıldı, fabrikalar da boşaltıldı. Yetkililer, bölge sakinlerine dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Alevler 4 saat sonra kontrol altına alındı, yangın devam ediyor

Victoria İtfaiye Kurtarma (FRV) kurumundan yapılan açıklamada, yangının eyalette son yıllarda çıkan en büyük yangınlardan biri olduğu ifade edildi. Yangının 180'den fazla itfaiyecinin yoğun çabalarıyla saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındığı, ancak hala devam ettiği, ekiplerin yangını tamamen söndürmek için önümüzde günlerde fabrikada kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Fabrikada gazyağı, yakıt, ispirto ve etanol gibi çeşitli kimyasalların bulunduğu belirtilirken, herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı. Ayrıca yangın nedeniyle Cherry Creek, Anderson's Swamp ve Kayes Drain'de suyun kirlendiği vurgulanarak bölge sakinlerinden suyla temastan kaçınmaları istendi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Patlama Sonrası Yangın Çıktı - Son Dakika

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