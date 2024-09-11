Melbourne'de Savaş Karşıtı Gösteri: 24 Polis Yaralı

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Avustralya'da savunma ve silah fuarının düzenlendiği kongre merkezinin önünde gerçekleştirilen savaş karşıtı gösteride 24 polis yaralandı, 39 gösterici gözaltına alındı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde Kara Kuvvetleri Uluslararası Kara Savunma Fuarı'nın gerçekleştirildiği Kongre ve Fuar Merkezi'nin önünde savaş karşıtı gösteri düzenlendi. Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şişe, taş ve at gübresi fırlatan göstericilerin polis memurlarına bazılarının asit olduğu belirlenen tahriş edici sıvı maddeler de sıktığı belirtildi. Açıklamada, göstericilerin fırlattığı cisimler ve sıktığı sıvılar nedeniyle 24 polisin yaralandığı ifade edildi. Polis göstericilere biber gazı, dikkat dağıtıcı cihazlar ve plastik mermilerle müdahale ederken, şu ana kadar 39 protestocunun saldırı, kundaklama ve yolların kapatılması gibi suçlar nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığını gösteride polis, bazı fuar katılımcılarının arbede sırasında yaralandığını belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "İnsanların barışçıl bir şekilde protesto etme hakkı var, ancak polise bir şeyler fırlatarak savunma teçhizatlarına karşı olduğunuzu söyleyemezsiniz. Polislerin yapmaları gereken bir işleri var, onlara her zaman saygı gösterilmelidir" dedi.

Fuarın Cuma gününe kadar devam edeceği Kongre merkezinin çevresine bin 800 polis konuşlandırıldı. Avustralya'nın en büyük savunma fuarına toplam 31 ülkeden yaklaşık bin kuruluşun katılması bekleniyor. - MELBOURNE