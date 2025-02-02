Avustralya\'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

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Avustralya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kadın hayatını kaybederken yükselen sel suları yerel havaalanı kapattı.

Avustralya'nın kuzeyini şiddetli yağışlar vurdu. Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'in yaklaşık 500 km kuzeyinde yer alan yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı Hinchinbrook Shire sahilinde büyük sel felaketinin yaşandığını duyuran yetkililer, sel felaketinden Townsville kentinin bazı bölgelerinin de etkilendiğini açıkladı. Queensland polisi, Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kadın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şiddetli sel nedeniyle yükselen sel suları yerel havaalanı kapanırken ve Townsville Üniversite Hastanesinde ameliyatlar ertelendi.

Eyalet Başbakanı David Crisafulli ise "rekor yağışlara" yol açabilecek daha fazla yağışın beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışın 24 saat daha etkili olacağı bildirilerek halka dikkatli olunması uyarısı yapıldı. - QUEENSLAND