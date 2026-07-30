Avustralya'dan Telegram'a Terör İçeriği Nedeniyle Yasal İşlem - Son Dakika
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Avustralya'dan Telegram'a Terör İçeriği Nedeniyle Yasal İşlem

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Avustralya, Telegram'a terör yanlısı içerikleri kaldırmadığı için yasal işlem başlattı.

Avustralya, Christchurch cami saldırılarının görüntüleri de dahil olmak üzere terör yanlısı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Telegram hakkında yasal işlem başlattı.

Avustralya, çevrim içi platformlarda terör ve aşırılık yanlısı içeriklerle mücadele kapsamında harekete geçti. Ülkenin eSafety Komiseri Julie Inman-Grant, Telegram hakkında, Christchurch cami saldırılarının görüntüleri de dahil olmak üzere bazı terör bağlantılı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Julie Inman-Grant, Telegram'ın Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki güvenlik yükümlülüklerine uymaması nedeniyle 54,6 milyon Avustralya dolarına (38 milyon ABD doları) kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Inman-Grant, Telegram'ın uyarılmasına rağmen, yakın tarihteki bazı çok ciddi aşırılık yanlısı şiddet olaylarıyla bağlantılı içerikleri uzun süre yayında tuttuğunu iddia etti. Julie Inman-Grant, "Bu hepimizi endişelendirmeli. Hiçbir platform hukukun üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

Inman-Grant'e göre, Telegram'da erişilebilir olduğu iddia edilen aşırılık yanlısı içerikler arasında, 2019 Christchurch cami saldırısı, Mayıs 2022'de New York'taki Buffalo saldırısı ve terörist infaz videoları yer aldı. Avustralyalı yetkili, "Bu durum yalnızca kullanıcıların duyarsızlaşmasına ve bazen radikalleşmesine hizmet ediyor" dedi.

Avustralya eSafety düzenleyicisi, Telegram'a Şubat 2025'te çocuk istismarı ve aşırılık yanlısı içeriklerle nasıl mücadele ettiğiyle ilgili sorulara zamanında cevap vermediği gerekçesiyle 1 milyon Avustralya doları para cezası vermişti.

Kaynak: İHA

Avustralya, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Telegram, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'dan Telegram'a Terör İçeriği Nedeniyle Yasal İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'dan Telegram'a Terör İçeriği Nedeniyle Yasal İşlem - Son Dakika
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