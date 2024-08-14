Ayakkabı mağazasında yangın çıktı

Ayakkabı mağazasında yangın maddi hasara sebep oldu
ANTALYA - Manavgat ilçesinde ayakkabı mağazasının asma katında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Olay Aşağı Pazarcı Mahallesi 1020 sokak üzerinde Pazartesi Pazarında bulunan ayakkabı mağazasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, işyerinde büyük çapta zarar oluştuğu belirtildi.
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