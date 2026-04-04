Ayancık\'ta Kum Yüklü Kamyon Devrildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde kum yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkeli-Ayancık karayolu Topağaç köyü mevkiinde seyir halinde olan 57 AK 230 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP