Ayaş\'ta Yangın: 57 Dönüm Tarla Zarar Gördü

Ankara'nın Ayaş ilçesinde çıkan yangında 57 dönümlük buğday ve arpa tarlası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gökler Mahallesi Pınar mevkiinde, hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Ekili araziye sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ve vatandaşların uzun süren çabası sonra kontrol altına alınan yangıda 57 dönüm buğday ve arpa tarlası zarar gördü. - ANKARA