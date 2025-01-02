Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun - Son Dakika
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Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun

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Ayasofya Cami önünde hayır niyetine dağıtılan simitleri gören vatandaş ''Bu kadar simit ne olacak? Kolilerin hepsi dolu ve bayatlamış durumda... Isırıp ısırıp atmışlar. Bir ne ara böyle bir toplum olduk? Bunun bir açıklaması yok. Böyle bir şey olamaz'' ifadelerine yer verdi.

02.01.2025 17:15
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Hayır niyetine Ayasofya Cami önünde dağıtılan simitleri gören vatandaş, o anları kayda alarak "Böyle bir israf yok. Yazıklar olsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

"ISIRIP ISIRIP ATMIŞLAR"

Cami önüne konulan kolilerin hepsinin dolu olduğunu ve içlerindeki simitlerin bayatlamış olduğunu ifade eden vatandaş, "Bu kadar simit ne olacak? Kolilerin hepsi dolu ve bayatlamış durumda... Isırıp ısırıp atmışlar. Bir ne ara böyle bir toplum olduk? Bunun bir açıklaması yok. Böyle bir şey olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun

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Son Dakika 3.Sayfa Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Necati Kaya:
    Gazze yürusü denilen akp secmenini toplu tutma organizasyonunda milletin parası ile bunları doyurma işlemindeki israf,rezillik. Yere Turk bayraği serip uzerine oturanlarımi ararsın, ne ararsan vardı. Ülkeye yazık. Israilin haberi varmi bundan,. Kesin korkmustur. 63 41 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Klasik AKP seçmeni davarlar 46 45 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    MİLLET AÇ DİYENLER İN GÖZÜNE SOKUN BU HABERİ 26 34 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Ender Kervancıoğlu senin gibi CHP’li Öksüz olmasından daha iyidir 21 24 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Denize doksunler. Balıklar yer en iyisi 38 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Niye Yazıklar Olsun Kimse Kıymet Bilmiyor O Yüzden 18 5 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    algı operasyonu 4 0 Yanıtla
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