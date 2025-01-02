Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun

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Hayır niyetine Ayasofya Cami önünde dağıtılan simitleri gören vatandaş, o anları kayda alarak "Böyle bir israf yok. Yazıklar olsun" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

"ISIRIP ISIRIP ATMIŞLAR"

Cami önüne konulan kolilerin hepsinin dolu olduğunu ve içlerindeki simitlerin bayatlamış olduğunu ifade eden vatandaş, "Bu kadar simit ne olacak? Kolilerin hepsi dolu ve bayatlamış durumda... Isırıp ısırıp atmışlar. Bir ne ara böyle bir toplum olduk? Bunun bir açıklaması yok. Böyle bir şey olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.