Ayasofya Camii\'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı. Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi. Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Olay, yatsı namazı sonrasında caminin içinde meydana geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüpheli, cemaatin dağılmaya başladığı sırada rahlenin arkasına geçerek yanıcı kağıtlarla küçük bir yangın çıkardı. Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri Ayasofya'yı kundaklamaya çalışan kişinin adının M.G. olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin olaydan sadece birkaç saat sonra gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı ortaya çıktı. M.G.'nin daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığı belirlendi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: "11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır."