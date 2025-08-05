Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

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Ayasofya Camii\'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
05.08.2025 12:42
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Ayasofya Camii\'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
Haber Videosu

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasında kağıtları ateşe verdi. Yangın cemaat tarafından fark edilip büyümeden söndürüldü. Olay sonrası harekete geçen ekipler şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

Ayasofya Camii'nde yatsı namazı sonrası yaşanan kundaklama girişimi paniğe yol açtı. Kırmızı şapkalı bir kişi, rahlenin arkasına gizlenerek kağıtları ateşe verdi. Yangını fark eden bir kadın, durumu hemen imama bildirirken, cemaatten bir kişi de yanan halıya müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Olay, yatsı namazı sonrasında caminin içinde meydana geldi. Ekol TV'de yer alan habere göre; kimliği henüz belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen şüpheli, cemaatin dağılmaya başladığı sırada rahlenin arkasına geçerek yanıcı kağıtlarla küçük bir yangın çıkardı. Yangın kısa sürede fark edilerek büyümeden söndürüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri Ayasofya'yı kundaklamaya çalışan kişinin adının M.G. olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin olaydan sadece birkaç saat sonra gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı ortaya çıktı. M.G.'nin daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattığı belirlendi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: "11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Güvenlik, 3-sayfa, Cemaat, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Bağcı:
    Her geleni alırsanız ülkeye olacağı bu! 107 22 Yanıtla
    Levent Yılmaz:
    Bu kafa ile Senide almasınlar hiç bir ülkeye 0 0
  • mustafa sagdic:
    ülkede sınır kapısı yok ki 75 21 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yeni Türkiye yüzyılın Türkiyesi 55 27 Yanıtla
  • 209209:
    güvenlikler ne iş yapıyor şerefsizin biri elini kolunu sallayarak ülkenin tarihini yakıyor ve elini kolunu sallayarak gidiyor o kadar güvenlik çemberi olmasına rağmen hayret verici bir durum. 55 0 Yanıtla
  • mehmet baş:
    Haberleri takip ettiğimde olayların çoğunluğunu mülteci yabancı uyruklu kişiler çıkartıyor.Bu din kardeşlerimiz ensar muhacir mülteci yabancı uyruklu kardeşlerimizin imkanlarını daha çok iyi duruma getirmemiz gerekiyor.Onlara daha çok ödenek sağlanmalı.Akrabalarını ve ailelerini Türkiye'ye getirmek lazım, onlara ve ailelerine daha iyi şartlarda yaşam sağlamak bizim görevimiz. 9 19 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Ne gorevi be? cok seviyosan al evine bak 18 2
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SON DAKİKA: Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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