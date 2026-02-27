Binlerce vatandaş Aydın Büyükşehir'in iftar sofralarında buluşuyor - Son Dakika
Binlerce vatandaş Aydın Büyükşehir'in iftar sofralarında buluşuyor

27.02.2026 20:48  Güncelleme: 20:49
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. İftar sofralarında binlerce kişi, birlik ve beraberlik içinde oruç açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Aydın'ın dört bir yanına taşımayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu gönül sofralarında her yaştan her gün binlerce vatandaş bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları bugün de Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı ve Kadıköy Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi kapalı pazar yerinde, Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde, Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde ve Nazilli ilçesi Aşağıkayacık Mahallesi'nde kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bugün de binlerce vatandaş oruçlarını hep birlikte açtı. Mahallelerinde kurulan sofralarda bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarıyla Aydınlıları bir araya getirmeyi sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İftar, Aydın, Son Dakika

