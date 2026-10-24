Aydın Bozdoğan\'da 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan hüküm giyen E.İ. (44) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu öğrenilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.