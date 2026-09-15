Aydın Bozdoğan'da köpek nedenli zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, biri çocuk 2 yaralı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iddiaya göre yola aniden çıkan köpek nedeniyle 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iddiaya göre yola aniden çıkan köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girerken, kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yazıkent ile Koyuncular mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç., Y.Ç. ve K.M. idaresindeki 3 araç, yola aniden çıkan köpek nedeniyle kazaya karıştı.
Sürücülerin köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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