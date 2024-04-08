Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Feslek Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 AAE 570 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruştura devam ediyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın Buharkent'te trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi.
Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, bayram alışverişi nedeniyle oluşan yoğunlukta birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, şüpheli görülen araçlar da durdurularak denetlendi. Uygulamalar bayram sonuna kadar yoğun şekilde devam edecek.
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