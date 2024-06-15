Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Doğalgaz Tankeri Faciasını Önledi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bir facianın daha önüne geçti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aydın- İzmir Otoyolu'nda devrilen doğalgaz yüklü tankere anında müdahale ederek faciayı önledi. Yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle otoyolda geniş çaplı güvenlik önlemleri alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hızlı ve koordine çalışmasıyla vatandaşların can güvenliğini sağladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gaz sızıntısının sona ermesi ve kaza yapan tankerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN