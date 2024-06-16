Aydın Çine'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Çine ilçesi Ünlüce Mahelllesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Karadan 28 arazöz ve 7 itfaiye aracıyla sürdürülen söndürme çalışmalarına 4 helikopter ve 3 amfibi uçak da destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN