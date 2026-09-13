Aydın Çine\'de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarptı, sürücü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjdeki yönlendirme direklerine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla kara yolunda Adnan Menderes Çine Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DD 678 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme tabelası direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yaralıyı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.