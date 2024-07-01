Aydın Çine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Aydın Çine ilçesi kırsal Kabalar mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çine'nin kırsam Kabalar Mahallesinde tarım arazisinde başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Bölge Müdürlüğü araz ve hava araçları ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

Üç yılda üçüncü yangın

Yanan sahada bulunan evler şan eseri zarar görmezken, çok sayıda zeytin ağacı ve yeni dikilmiş fıstık çamı ağaçları zarar gördü. Kabalar mahallesi sakinleri, 2022 yılında Muğla'da yaşanan büyük orman yangınında Kabalar mahallesinin üst bölümündeki ormanlık alan ve bazı evler yandığını, geçen yıl da yine Kabalar Mahallesinde yangın çıktığı, bu yıl ise yanan alanın mahallenin ortasında bulunan arazilerde çıktığını açıkladılar. - AYDIN