Aydın\'da 1 Ayda 1325 Suçlu Yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde son bir ayda çeşitli suçlardan aranan bin 325 kişi yakalanırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında Aydın'ın Haziran ayı asayiş ve güvenlik uygulamaları rakamlarını açıkladı. Aydın'ın 'Z Raporu'nu açıklayan Vali Varol, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumların koordineli çalışmasıyla uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Aydın Valiliği tarafından açıklanan 3 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan asayiş ve güvenlik faaliyetleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Ekiplerin koordineli çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 2 bin 528 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda okul çevreleri, kız yurtları, motosiklet denetimleri, aranan şahıslar, umuma açık iş yerleri, düzensiz göç ve asayiş uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda denetim yapılırken, 5 bin 745 iş yeri kontrol edildi.

Bir ayda bin 325 aranan şahıs yakalandı

Yürütülen çalışmalarda 112 bin 198 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 422'si kesinleşmiş hapis cezası, 903'ü ifadeye yönelik olmak üzere toplam bin 325 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 25 yıl 8 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler de yer aldı. Operasyonlarda 31 tabanca, 108 tüfek, bin 133 mermi, 18 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici-delici alet ile kilogramlarca uyuşturucu madde, 455 kök kenevir, 434 bin 270 makaron, bin 40 paket kaçak sigara ve 279 elektronik sigara ele geçirildi.

Asayiş olaylarında il genelinde meydana gelen 4 bin 667 olayın 4 bin 448'i aydınlatılarak yüzde 95,3'lük başarı oranı yakalandı. Kişilere karşı işlenen bin 922 olayın bin 900'ü aydınlatılırken 3 bin 207 şüpheli yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen 485 olayın ise 369'u aydınlatılarak 383 şüpheli gözaltına alındı.

Dönem içerisinde dikkat çeken operasyonlar da gerçekleşirken, Söke'de 4 aylık hamile bir kadın ile bir kişinin yaşamını yitirdiği çifte cinayet olayının firari şüphelisi, 980 saatlik kamera incelemesi ve İHA destekli operasyonla Kuşadası'nda yakalanırken, olaya yardım ettiği değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı. Didim'de yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından düzenlenen fuhuş operasyonunda ise 8 mağdur kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı. JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmada ise 14 yıldır kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlenirken, cinayet zanlısı tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Didim'de sahte vekaletnameyle arsa satmaya çalışan 5 şüpheli tutuklanırken, narkotik ekipleri tarafından il genelinde meydana gelen 717 olayda uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 246 şüpheliden 33'ü cezaevine gönderildi. Jandarmanın Söke ve Didim'de düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ile kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 322 olaya müdahale edilirken, yasa dışı bahis oynatan internet siteleri ile müstehcen içerikli yüzlerce internet sitesi erişime engellenmek üzere bildirildi. Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında 1 milyar 154 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 24 şüpheli yakalanırken, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda ise 7 kişi tutuklandı. Ayrıca 4 bin 389 öğrenci, öğretmen ve vatandaşa güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 mobil göç noktasıyla yürütülen çalışmalarda bin 341 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 174 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 66 kişi tutuklanırken, Sahil Güvenlik ekiplerince 108 deniz aracı denetlendi. Trafik ekipleri ise 281 bin 831 aracı kontrol ederken, 37 bin 401 sürücüye işlem yapıldı, bin 498 araç trafikten men edildi. Orman yangınlarına karşı kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince denetlenen 13 turizm tesisinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - AYDIN