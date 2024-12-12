Aydın'da 1 Milyon TL'lik Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 1 Milyon TL'lik Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın\'da 1 Milyon TL\'lik Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma, durdurduğu araçta 1 milyon 5 bin TL'lik tütün dolu makaron buldu. Bir kişi yakalandı.

12.12.2024 12:07
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Aydın'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri 1 milyon 5 bin TL değerinde tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İzmir ilinden gelen ve sürücülüğünü E.B.A. isimli şüpheli şahsın yaptığı araç Aydın Germencik gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 5 bin TL olan 554 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 1 Milyon TL'lik Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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