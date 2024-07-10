Aydın'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve silahlı tehdit suçlarından aranan G.U. isimli şahıs yakalandı. Hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 11:51
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Efeler ilçesinde 'tutuklu ve hükümlünün kaçması ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit' suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 14 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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