Büyükşehir itfaiye üç günde 176 yangına müdahale etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde il genelinde meydana gelen toplam 176 yangına hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Yangınlara anında müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat görev yapmayı sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları hava sıcaklıklarının yükseldiği dönemde yangınlara karşı daha da duyarlı olmaya davet etti ve "Vatandaşlarımızın güvenliği için İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başında. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN