Aydın'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın\'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 2 ton 100 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüphelilere 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı.

10.08.2024 11:03
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 2 ton 100 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışlara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, M.Y. (29) yönetimindeki transit minibüsle Z.K. (38) idaresindeki otobüse Aydın'ın Köşk ilçesinden Erzincan'a götürülmek üzere sahte zeytinyağları yükleme yapıldığı sırada operasyon düzenleyerek şüphelileri suçüstü yakaladı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri davet edilerek yapılan kontrollerde sahte olduğu tespit edilen zeytinyağları ile ilgili araç kontrolünde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 105 koli içerisinde toplam 2 ton 100 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

600 bin TL vergi cezası uygulandı

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından şüphelilere 600 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konulurken, el konulan ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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