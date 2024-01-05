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Aydın'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 9 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, K.U. isimli şahıs Akbük Mahallesi'nde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın\'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı
05.01.2024 - 09:51,
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Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 9 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada; 9 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan 6 aydır aranan ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.U. isimli şahıs Akbük Mahallesi'nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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