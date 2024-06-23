Aydın'da 28 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 28 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da 28 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Çember-27' operasyonunda, aranan şahıslara yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahısların bulunduğu belirtildi.

23.06.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik eşzamanlı gerçekleştirilen "Çember-27" operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan "Çember-27" operasyonu gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalanırken, yakalanan 28 şahıs arasında hırsızlık suçundan 3 şahıs, cinsel saldırı suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan ise 2 şahıs, ifadeye yönelik aranan 19 şahıs bulunuyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğreildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Çember, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 28 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
09:52 Yollar eşkıyaya emanet 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler
09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
09:01 Havada panik anları Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı Havada panik anları! Türbülansa giren uçaktaki yolcular çığlık çığlığa kaldı
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle vurdular
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 11:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 28 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement