Aydın\'da 35 Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan eşzamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eşzamanlı Çember operasyonu yapıldı. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve ifadeye yönelik 15 şahıs olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 35 şahıs arasında Uyuşturucu suçundan 3 şahıs, Hırsızlık suçundan 2 şahıs, Yaralama suçundan 2 şahıs, Silahla Tehdit suçundan 3 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, diğer suçlardan aranan 23 şahıs yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN