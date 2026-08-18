Aydın\'da 4.780 Litre Taklit Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kuyucak gişelerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atmak suretiyle piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen toplam 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu tespit edildi. Ürünlere el konulurken, araç sürücüsü B.C.A. (26) ile araçta yolcu olarak bulunan C.O. (27) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.