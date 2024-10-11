Aydın'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın\'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası ve Didim açıklarında 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

11.10.2024 10:35
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında yapılan çalışmalarda 1 günde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede belirlenen koordinata giden Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen ile beraberindeki 10 çocuk kurtarıldı, ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Aynı gün içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında Didim ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ile beraberindeki 19 çocuk yakalandı. Yakalanan toplam 40 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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