Aydın\'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 400 kilogram zeytin çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi'nde bir şahsın bahçesinde bulunan arazisinde bulunan yaklaşık 400 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının İ.G. ve C.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN