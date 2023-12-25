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Aydın'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsın bahçesinde bulunan 400 kilogram zeytinin çalınması olayında, jandarma ekipleri İ.G. ve C.G. isimli şüphelileri yakaladı. Adli süreç devam ediyor.

Aydın\'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı
25.12.2023 - 10:49,
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 400 kilogram zeytin çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi'nde bir şahsın bahçesinde bulunan arazisinde bulunan yaklaşık 400 kilogram zeytinin kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının İ.G. ve C.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 400 kilogram zeytin çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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